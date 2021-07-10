Президент США Джо Байден после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным пообщался с журналистами. На брифинге он заверил, что беседа прошла хорошо.

Брифинг был посвящен главным образом указу американского лидера о развитии конкуренции в американской экономике и состоялся 9 июля уже после звонка в Москву.

"Прошло хорошо, я настроен оптимистично", - заверил представителей масс медиа Байден.

Один из журналистов спросил, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки. Байден коротко ответил "да" и далее не стал развивать эту мысль.

Как писала "Страна", первым о третьем по счету со времени инаугурации звонке Байдена Путину сообщил Белый дом. Пресс-служба написала, что разговор президентов касался кибербезопасности и Сирии.

Затем в Кремле изложили свою версию разговора Путина с Байденом. В Москве кроме прочего рассказали, что Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд.

А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила звонок Байдена необходимостью поддерживать диалог с Россией после встречи с Путиным в Женеве.