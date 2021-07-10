В Мальте с 14 июля правительство запретит въезд путешественникам, которые еще не вакцинированы против коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Times of Malta в пятницу, 9 июля.

В частности, данное решение было принято из-за резкого роста числа заражений в стране.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против Covid-19 - Ред.): мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", - сообщил министр здравоохранения Мальты Крис Фёрн.

По его словам, Мальта станет первой страной, которая пойдет на такой шаг. В свою очередь, детям, путешествующим с родителями, будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции.

Помимо этого, ограничение будет распространяться и на невакцинированных жителей Мальты, планирующих поездки за границу.

"Действуют те же правила, что для стран, относящихся к "красной зоне". Люди, не имеющие сертификата о вакцинации, не могут выезжать туда без разрешения, какая бы у них не была на то причина. Невакцинированные подданные должны иметь разрешение от Управления общественного здравоохранения на въезд или выезд из страны", - добавил Фёрн.

Отметим, что 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения Covid-19, в то время как за предыдущие семь дней (с 26 июня по 2 июля) их было зарегистрировано 30.

Ранее "Страна" сообщала, что на Мальте иностранным туристам будут доплачивать деньги за отдых. Такая премия полагается тем, кто пробудет в одном из отелей острова не менее трех дней.

Также напомним, что каждому жителю Мальты дадут по 100 евро на отдых внутри страны. Денежную помощь от государства смогут получить граждане старше 16 лет.