Министерство обороны прокомментировало взлом сайта Военно-морских сил Украины, ответственность за который взял на себя хакер "Джокер ДНР". В ведомстве уверены, что это сделали россияне, тем самым пытаясь повторить с веб-порталом "казус Defender".

Комментарий появился на странице Минобороны вечером 9 июля.

По словам пресс-службы ведомства, "Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины", и к ним привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения.

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В результате состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. При этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных сил Украины. Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, в свое время использованного для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве.

Также в Минобороны заверили, что сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время.

Пока же при заходе на сайт появляется надпись, что к нему не удается получить доступ.

Так выглядит страница сейчас

Как писала "Страна", вечером 6 июля перестали работать сайты нескольких государственных органов Украины.

Позже в масштабном падении сайтов обвинили хакеров.