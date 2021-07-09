Впервые за историю Независимой Украины стартовала украинская экспедиция на К2 (Чогори), которую альпинисты часто называют "горой убийцей", вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы - 8611 метров.

Среди альпинистов - Ирина Галай. Она может стать первой украинкой, которая осуществит восхождение на самую сложную и опасную вершину в мире.

Девушка уже прибыла в Пакистан, где в составе украино-непальской экспедиции попытается подняться на вершину. Видеоматериал с первого дня в Пакистане Галай обнародовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Галай / Irina Galay (@iraaleksandrovna)

В частности, в составе экспедиции трое украинцев:

Ирина Галай - профессиональная альпинистка, рекордсменка Украины, которая в 2016 году стала первой украинкой, что совершила восхождение на Эверест (8848 м), а в 2014 году подняла украинский флаг на самой высокой точке Африки - Килиманджаро. Среди других вершин: Ама Даблам (6812м), Денали (6100м), Аконкагуа (6980м), Эльбрус (5647м) и др.

Дмитрий Семеренко - альпинист родом из Днепра, совершил восхождение на Эверест в 2018 году. В 2017 году совершил восхождение на вершину Пик Кауфмана (7134м), в 2018 - Килиманджаро (5895 м), а в 2019 - на самый высокий вулкан мира Охос Дель Саладо (6860 м). Мастер спорта Украины по пейнтболу.

Назарий Кривошеев - известный фотограф в Европе и в Украине, что будет документировать эту историческую экспедицию и планирует сделать фильм об этом восхождении. Родом из Коломыи, проживает последние 15 лет в Германии. За последний год совершил несколько восхождений с Ириной Галай, в частности на Арарат (5163 м), Пик Корона (4800 м) и Ама Даблам (6812 м).

В свою очередь, сопровождать и консультировать группу онлайн будет Никита Балабанов, обладатель престижной профессиональной награды "Золотой Ледоруб", полученной за первопроход вершины Талунг (7349 м) в Непале.

Отметим, что Высота К2 - 8611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев. Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют дикой горой, а в мире альпинистов - горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение почти каждого четвертого альпиниста на К2 заканчиваются трагедией.

Скриншот: instagram.com/iraaleksandrovna

Ранее "Страна" сообщала, что альпинисты из США и Гонконга установили по новому рекорду восхождения на Эверест.

Также напомним, что на склонах Эвереста умерли два альпиниста, открыв счет жертвам высочайшей вершины мира в этом году.