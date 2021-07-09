Российская Федерация планирует вводить транзитные визы для граждан Украины. Без такого документа пересечь территорию РФ не получится.

Такая норма прописана в новом законопроекте Министерства внутренних дел России.

Примечание насчет того, что транзитная виза не потребуется украинцам с пропиской в ОРДЛО, отсутствует.

Согласовывать транзитные визы будут консульства России, поэтому отправлять заявки на получение документа нужно будет туда.

Такая виза может быть однократной либо многократной. Однократная виза, как понятно из названия, предусматривает один въезд и один выезд.

Транзитную визу будут выдавать на срок до 10 дней. Срок действия визы можно будет продлевать во время пребывания иностранца в Российской Федерации. Это смогут сделать органы МВД РФ, дипломатическое представительства и Погранслужба на пунктах пропуска.

Ранее "Страна" сообщала, что в том же законопроекте есть норма, согласно которой в РФ планируют создать контрольный список иностранных граждан. Туда будут вносить людей, пребывание которых на территории страны является нежелательным.

Мы также писали, что власти России планируют брать у иностранцев отпечатки пальцев до и сразу после въезда в страну.