В Российской Федерации планируют создать контрольный список иностранных граждан. Туда будут вносить людей, пребывание которых на территории страны является нежелательным.

Такая норма прописана в законопроекте, подготовленном Министерством внутренних дел РФ.

Помимо фамилий, в базу попадет также вся информация об иностранцах, которые потенциально могут создавать угрозу конституционным ценностям РФ.

Решение о нежелательности пребывания (или проживания) в России того или иного человека власти будут принимать на основе "принципа соразмерности" - с учетом деяний, "которые иностранный гражданин совершил или может совершить", а также его личности и "степени исходящей от него опасности".

Иностранцу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в России, будет ограничен въезд в страну до отмены соответствующего решения.

Порядок принятия (отмены) такого решения, а также порядок уведомления иностранца о нем принимает правительство РФ.

Ранее "Страна" рассказывала о других положениях этого законопроекта. Так, МВД хочет обязать трудовых мигрантов и туристов регистрироваться в день прибытия в Россию.

Кроме того, планируется брать у иностранцев отпечатки пальцев до и сразу после въезда в РФ.