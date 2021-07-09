Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо".

В частности, этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача.

В свою очередь, министр призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ одобрила для чрезвычайного использования китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac. Одобрение ВОЗ является обязательным условием для включения в список распространяемых через программу COVAX препаратов, а также для международных закупок.

После этого Ляшко рассказал, что одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволит выдавать украинцам международное свидетельство о прививках. По словам министра, ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества.