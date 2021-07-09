В Испании туристические центры обратились к правительству с просьбой вернуть комендантский час, чтобы противостоять резкому росту числа зараженных Covid-19.

Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 9 июля.

В частности, Канарские острова и власти региона Валенсия обратились к центральному правительству с просьбой вернуть комендантский час, чтобы противодействовать Covid-19 среди непривитой молодежи.

Как говорится в материале, региональное правительство Канарских островов заявило, что попросит разрешить введение комендантского часа с 00:30 до 06:00 на Тенерифе, где самый высокий уровень заболеваемости.

В Испании в течение последнего месяца число новых случаев Covid-19 начало расти, что вызвано новым более заразным штаммом коронавируса "Дельта" и большей социальной активностью среди молодежи.

Поскольку в мае в Испании завершился режим чрезвычайного положения, за реакцию на пандемию Covid-19 сейчас отвечают региональные органы власти, но им нужны разрешения суда или правительства для введения жестких ограничительных мер, таких как локдаун, запрет на поездки либо комендантский час.

В свою очередь, власти региона Валенсия, где находится популярный курорт Бенидорм, уже просили у центрального правительства ввести комендантский час, но министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила в среду, что этот вариант в настоящее время не рассматривается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Испании впервые с начала пандемии разрешат снять маски на улицах. Масочный режим был введен в стране весной прошлого года.

Также напомним, что Испания открыла границы для туристов, которые вакцинировались от коронавируса одобренными ВОЗ препаратами.