В пятницу, 9 июля, во Франции произошла стрельба с резней возле детского сада. Три человека получили ножевые ранения и госпитализированы, один мужчина погиб.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

В частности, смертельный инцидент случился вечером в одиннадцатом округе Марселя. Прибывшие по вызову полицейские увидели 18-летнего юношу, который скончался от огнестрельного ранения. Сообщается, что он был известен полиции как человек, связанный с оборотом нелегальных психоактивных веществ.

Помимо этого, от ножевых ранений пострадали три человека. Об их состоянии ничего не известно. Точных подробностей пока не сообщалось, также не ясно, был ли стрелявший тем, кто напал на прохожих с ножом. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивают.

Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе произошла массовая стрельба. Пострадавшие в результате инцидента восемь человек были доставлены в несколько больниц. Все они находятся в стабильном состоянии.

Также напомним, что в Калифорнии в результате стрельбы погибли восемь человек. Позже появилась информация, что на месте ЧП нашли взрывные устройства.