Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поприветствовала поддержку Исполнительным советом нового распределения специальных прав заимствования (СДР) в объеме 650 миллиардов долларов США. В НБУ заявили, что часть этой суммы в размере 2,7 миллиардов может получить Украина.

Слова Георгиевой приводит пресс-служба фонда.

"Исполнительный совет МВФ вчера согласился с моим предложением о новом общем распределении СДР в размере, эквивалентном 650 млрд долларов США, - крупнейшем распределении в истории МВФ - для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии. Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение СДР будет завершено до конца августа", - заявила Георгиева.

Об этом в Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил в Faсebook, что из этой суммы Украина получит около $2,7 млрд.

Схожую сумму называет и глава НБУ Кирилл Шевченко. Он заявил, что Украина может получить от МВФ примерно $2,73 млрд.

"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов", - сказал Шевченко.

Ранее "Страна" упоминала, что Украина должна получить около $2,7 млрд. Для Украины важно получить эти средства до наступления пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре, которые оцениваются в $3 млрд, или более половины от всех таких выплат в текущем году.

Мы также сообщали, что в конце июня МВФ назначил нового постпреда в Украине. Им стал ведущий экономист фонда в ОАЭ.