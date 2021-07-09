У Путина изложили свою версию разговора с Байденом, который длился около часа
В Кремле выложили пресс-релиз о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, который состоялся 9 июля.
Отчет опубликован на сайте главы РФ в 21:20.
По словам пресс-службы Кремля, лидеры продолжили начатый на встрече в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.
"В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - отметили в Кремле.
Также там рассказали, что президенты согласились, что необходимо предметно и конструктивно сотрудничать в области кибербезопасности, продолжая соответствующие контакты.
Лидеры затронули и ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. Обе стороны дали позитивную оценку координации усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН.
Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы.
В конце июля "Страна" подробно писала о страшном обрушении во Флориде.
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