В Кремле выложили пресс-релиз о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, который состоялся 9 июля.

Отчет опубликован на сайте главы РФ в 21:20.

По словам пресс-службы Кремля, лидеры продолжили начатый на встрече в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

"В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - отметили в Кремле.

Также там рассказали, что президенты согласились, что необходимо предметно и конструктивно сотрудничать в области кибербезопасности, продолжая соответствующие контакты.

Лидеры затронули и ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. Обе стороны дали позитивную оценку координации усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида), повлекшего многочисленные жертвы.

В конце июля "Страна" подробно писала о страшном обрушении во Флориде.

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