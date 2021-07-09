Состояние бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера перевалило за $100 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, он стал девятым членом этого клуба, на подходе десятый.

Балмер, который покинул руководство Microsoft еще в 2014 году, но остающийся крупным акционером компании, с начала года увеличил состояние на $20,1 млрд.

При этом совсем немного до $100 млрд не дотянул сооснователь Oracle Ларри Эллисон с состоянием $98,6 млрд, которое с начала гола выросло на $18,9 млрд.

В сумме топ-10 миллиардеров "стоят" $1,36 трлн, причем к этой сумме с начала года прибавилось $245 млрд. Первая десятка по версии Bloomberg состоит в основном из представителей технологических компаний, исключений в ней два — владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно (третье место) и легендарный инвестор Уоррен Баффетт (восьмое место).

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, чем известен самый богатый человек мира Бернар Арно.

Также мы писали, что основатель Alibaba Джек Ма больше не самый богатый человек Китая. Его обошел производитель вакцин.

Кроме того, мы рассказывали, что Джефф Безос заказал себе самую дорогую в мире яхту, у которой будет собственная яхта с вертолётной площадкой.