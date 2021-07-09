Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала телефонный разговор Джо Байдена и Владимир Путина 9 июля. По ее словам, американский лидер уверен в необходимости поддержания диалога с Россией и после встречи в Женеве.

Об этом Псаки заявила на регулярном брифинге в Белом доме.

Как она пояснила, Байден "верит в личную дипломатию, когда она возможна". И добавила: президент США понимает, что и после встречи с Путиным в Женеве "будет необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" с Москвой.

Также Паски коснулась основной темы беседы президентов - кибербезопасности. По ее словам, администрация США не получила каких-либо свидетельств в пользу того, что недавние хакерские атаки на американские сети направляли власти РФ.

"Мы знаем, что (хакерская группировка - Ред.) REvil действует в России и других странах. Мы не получали дополнительной или новой информации о том, что правительство РФ направляло эти атаки", - сказала она. Но добавила, что на российской стороне "лежит ответственность принимать меры" против хакерских группировок, которые якобы действуют в РФ.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден подчеркнул Путину необходимость "принять меры, чтобы помешать данным группам", применяющим вирусы-вымогатели. По словам Псаки, Байден во время разговора также заверил, что США "примут любые необходимые меры для защиты людей и важнейшей инфраструктуры".

Псаки рассказала, что США и Россия намерены провести переговоры по вопросам кибербезопасности на следующей неделе и что страны ведут консультации по этой теме на уровне экспертов.

Ранее "Страна" писала, что 7 мая крупнейший поставщик горючего в восточной части США компания Colonial Pipeline заявила о приостановке работы своих трубопроводов после хакерской атаки. Это привело к повышению цен на топливо, а также вызвало панику у населения. США обвинили в атаке российских хакеров.

Компания смогла вернуться к нормальной работе лишь неделю спустя после кибератаки.