В Канаде из-за аномальной жары на прошлой неделе, которая вызвала лесные пожары, погибло более миллиарда моллюсков и рыб вдоль побережья Тихого океана.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, после пятидневной жары над западной частью Канады и северо-западными штатами США температура на побережье поднялась до 40°C. Сильная жара привела к гибели сотни человек в провинции Британская Колумбия и вызвала сотни лесных пожаров, которые в настоящее время горят по всей провинции.

В свою очередь, морской биолог из Университета Британской Колумбии Кристофер Харли подсчитал, что более миллиарда морских животных могли погибнуть из-за непривычной жары.

По его словам, на побережье недалеко от Ванкувера он увидел множество морских обитателей - мидий, улиток, морских звезд, моллюсков, которые фактически были "сварены" в горячей воде.

Помимо этого, массовая гибель моллюсков временно повлияет на качество воды, так как мидии и моллюски помогают фильтровать воду и создавать условия для других видов морских животных.

Также поступали сообщения о найденных на побережье мертвых рыбах и устрицах.

Ранее "Страна" сообщала, что в Канаде из-за масштабных лесных пожаров остановили производство на урановом руднике. Компания Cameco заявила, что, если угроза лесных пожаров будет продолжать расти, будет осуществлен план по обеспечению безопасности рабочих и принят ряд предупредительных мер.

Также напомним, что в Канаде зафиксировали 486 случаев внезапной смерти из-за аномальной жары. Отмечается, что обычно за указанный период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти.