В Российской Федерации планируют изменить правила постановки прибывающих иностранцев на миграционный учет.

Нововведения описаны в законопроекте, подготовленном Министерством внутренних дел РФ.

Согласно документу, стать на учет нужно будет в течение 30 дней со дня въезда в РФ (для сравнения, сейчас - в течение семи дней).

При этом граждане, которые въезжают в Россию, чтобы работать, или намерены останавливаться в гостинице (доме отдыха, санатории, кемпинге и т.п.) должны стать на миграционный учет в течение одного дня. Для этого нужно будет обращаться в местное отделение МВД.

Для постановки на учет надо будет заполнить объемную анкету с указанием цели визита, адреса пребывания в РФ, профессии, образования и семейного положения.

Ранее "Страна" рассказывала, что в соответствии с этим же законопроектом до и сразу после въезда на территорию Российской Федерации граждане других стран должны будут сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.

Также мы сообщали о другом предложенном МВД новшестве: все иностранцы накануне отъезда из Российской Федерации будут обязаны подавать уведомление об убытии.