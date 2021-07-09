Офис генерального прокурора подготовил апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения лицу, которое подозревается в распространении преступного влияния в обществе, имея статус "вора в законе".

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Речь идет о представители криминалитета Сергее Олейнике по кличке "Умка". Его действия квалифицированы по ч.3 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов совершения преступных действий влиятельными "ворами в законе" - им и еще одним по прозвищу "Лаша Сван", которые осуществляли распространение преступного влияния на территории Украины", - сообщили в Офисе генпрокурора, добавив, что ранее оба были извещены о подозрении и задержаны.

Как сообщается в мае текущего года следственный судья печерского районного суда Киева, применил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернатив и внесения залога сроком до 18 июля 2021 года включительно. Однако 9 июля 2021 года суд по ходатайству стороны защиты изменил "Умке" меру пресечения на ночной домашний арест.

"Следствием установлено, что "воры в законе" осуществляли распределение так называемого "воровского общака", помогали в организации избежания уголовной ответственности другим "криминальным авторитетам" и разрешении споров между криминогенными элементами на основе так называемых "воровских понятий", организовывали обеспечения быта осужденных путем поставки в исправительное учреждение продуктов питания, сигарет и запрещенных инструкциями вещей - мобильных телефонов. Кроме того, они осуществляли координацию преступной деятельности лиц по территориальному расположению и курировали создание "call-центров", которые путем мошенничества обманывали потерпевших", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, вчера "Страна" писала о том, что в криминальных кругах ожидали возможного освобождения Олейника из СИЗО. "Есть мнение, что это (арест "Умки" - Ред.) показуха, которая постепенно сойдет на нет", - сообщал наш источник.