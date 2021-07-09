На следующей неделе президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит газопровод "Северный поток - 2". Встреча состоится после переговоров Меркель с Владимиром Зеленским в Берлине, которые запланированы на 12 июля.

Тему беседы Байдена и немецкого канцлера сообщила журналистам на брифинге 9 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это, безусловно, будет частью обсуждения", - сказала Псаки, добавив, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".

Псаки также не решилась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.



Байден примет канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля, в четверг.

О том, что Зеленский встретится в Берлине с Меркель 12 июля, стало известно в конце июня.

А на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ориентировочную дату поездки Зеленского в Вашингтон, которая состоится после визита туда Ангелы Меркель. Министр сказал о 26 июля. Хотя в самом Вашингтоне желают отсрочить приезд украинской делегации во главе с Зеленским на период после 2 августа.