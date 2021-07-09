На западную часть Соединенных Штатов, в которой проживают около 30 млн человек, надвигается экстремальная жара. По прогнозам синоптиков она охватит регион с пятницы и продлится на протяжении уикенда.

Об этом предупредили в Национальном центре прогноза погоды США в пятницу.

"В эти выходные прогнозируется опасный уровень жары. Обязательно пейте воду и ограничивайте активность на свежем воздухе на протяжении дня", - подчеркивается в предупреждении.

По прогнозу синоптиков, ожидаются высокие температуры, сильные грозы, а также усиление опасности лесных пожаров в регионе. В частности, в Сакраменто (Калифорния), Лас-Вегасе (Невада), в северо-западной части штата Аризона, а также на юго-западе Юты уже в пятницу ожидаются скачки температур до более чем 49 градусов по Цельсию. В национальном парке Долина смерти, расположенном на границе Калифорнии и Невады, на протяжении воскресенья-понедельника прогнозируется жара до более чем 54 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, в Украине будет жарко и сухо. Температура воздуха поднимется до +33 градусов. Ослабление жары наступит не раньше следующих выходных.

Ранее медики объяснили беременным украинкам, как уберечься от опасной экстремальной жары.