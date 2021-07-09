До и сразу после въезда на территорию Российской Федерации граждане других стран должны будут сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.

Такие требования прописаны в законопроекте, подготовленном Министерством внутренних дел России.

Как предполагает документ, содействие во взятии отпечатков и с фото может осуществлять филиалы органов иностранных дел (консульства). Также дактилоскопию и фото могут делать Погранслужба ФСБ непосредственно на пунктах пропуска.

Отдельно в проекте закона указывается, что иностранный гражданин обязан пройти аналогичную процедуру в органах МВД в течение 30 дней после въезда. Она станет обязательной для всех людей, достигших шестилетнего возраста.

Перечень государств, в отношении граждан которых не будут требовать дактилоскопию, будет утвержден МИД РФ.

Ранее "Страна" сообщала о другом новшестве, прописанном в документе - требовании для всех иностранцев отчитываться о выезде из России.

Мы также приводили другие подробности из законопроекта МВД. Они касаются пребывания в России и его оформления. Так, в стране введут три главных режима пребывания: краткосрочное, долгосрочное и постоянное.