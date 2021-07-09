В пятницу, 9 июля, президент США Джо Байден пообщался по телефону с главой Кремля России Владимиром Путиным.

Пресс-релиз о звонке опубликовал Белый дом.

В нем говорится, что лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России в Женеве 16 июня, который привел к единодушному принятию Советом безопасности ООН резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии.

"Президент Байден также поговорил с президентом Путиным о продолжающихся атаках с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", - также сказано в пресс-релизе.

Между тем официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге сообщила, что лидеры двух стран общались по телефону в течение часа.

Это уже третья телефонная беседа президентов двух стран. Первая состоялась в конце января, вскоре после инаугурации Байдена.

Во второй раз Байден набрал Путина в середине апреля. Тогда глава США предложил российскому лидеру встретиться.