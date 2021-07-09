Во время жары пчелы могут впасть в состояние опьянения из-за забродившего нектара.

Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Подмосковья в Телеграме.

"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", - объяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали, что нектар и цветочную пыльцу собирают не только пчелы.

Также мы писали, что в период с 2006 по 2015 год ученые наблюдали резкое сокращение видового разнообразия шмелей и пчел. Сейчас видов этих насекомых примерно на 25% меньше, чем было до 1990 года. Как оказалось, численность пчел из семейства галиктид снизилась на 17%, а редких насекомых из семейства мелиттид, которые обитают на севере и востоке Африки, стало меньше на 40%.

Также мы писали, что в шести районах Сумской области в прошлом году полицейские зафиксировали массовую гибель пчел. Правоохранители ведут расследование о возможном незаконном применении химикатов для отравления насекомых.