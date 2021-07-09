Все иностранцы накануне отъезда из Российской Федерации будут обязаны подавать уведомление об убытии. Извещение заставят отправлять в местное МВД - в том числе в электронном виде.

Об этом идет речь в законопроекте, подготовленном российским Министерством внутренних дел.

Согласно документу, если иностранный гражданин останавливался в гостинице, администрация отеля обязана не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем убытия, уведомить об этом территориальный орган внутренних дел.

На органы МВД возлагается административный надзор (мониторинг) за всеми въезжающими и выезжающим из РФ.

Ранее "Страна" приводила другие подробности из упомянутого законопроекта МВД. Они касаются пребывания в России и его оформления. Так, в стране введут три главных режима пребывания: краткосрочное, долгосрочное и постоянное. Причем краткосрочное пребывание будут оформлять на 90 дней в течение одного календарного года. Тогда как сейчас иностранные граждане имеют право находиться в РФ без оформления разрешительных документов 90 дней в течение полугода.

А долгосрочное пребывание заменит РВП - разрешение на временное проживание.