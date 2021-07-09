Министерство торговли США 9 июля добавило в свой черный список 34 иностранные компании. Среди них фирмы из Канады, Китая, Ирана, Ливии, Турции и других стран. А также шесть физических и юридических лиц из РФ.

Перечень опубликован в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

В списке оказались базирующиеся в РФ компании OOO Teson, группа компаний Radiant Group of Companies и ООО Trade Component, а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко. По утверждению властей США, в черный список их внесли из-за их попыток "закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США".

В частности, Teson, группа компаний Radiant и Trade Component участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ, полагают власти США.

В отношении организаций, попавших в список, действует режим ужесточенного экспортного контроля и вводятся дополнительные лицензионные требования к экспорту и реэкспорту продукции.

Новые ограничения вступят в силу 12 июля.

Помимо это, в еще один список Минторга внесена компания "Казанский вертолетный завод-ремонт, сервис" (JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service). Она попала в перечень зарубежных "конечных пользователей военной продукции", в отношении фигурантов списка также действуют экспортные ограничения. В частности, как отмечается в документе Минторга, в отношении указанной компании будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности.

В числе 34 иностранных компаний, попавших в черный список, числится также ряд организаций из Китая. Как уточняется в распространенном позднее пресс-релизе Минторга, 14 из них добавлены в перечень в связи с тем, что они, как считают власти США, "способствуют кампании репрессий, массовых задержаний, слежки с использованием высоких технологий" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Хотя Пекин ранее неоднократно отвергал обвинения, касающиеся ситуации с правами человека в СУАР.

"Минторг добавил в список еще пять организаций, напрямую поддерживающих программы военной модернизации КНР", - уточняется в сообщении.

В перечне также оказались организации, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.

"Мы продолжим активно использовать инструменты экспортного контроля, чтобы привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для угрожающей интересам нацбезопасности США и несовместимой с нашими ценностями подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия", - заявила министр торговли США Джина Раймондо, слова которой приводятся в сообщении Минторга.

Ранее "Страна" рассказывала, что украинский СНБО ввел санкции против 100 украинцев, попавших под ограничения Минфина США.

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