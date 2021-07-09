Новый пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, в ходе своего первого брифинга сообщил, как построит коммуникационную политику со СМИ и что входит в его должностные обязанности.

В частности, главной обязанностью Никифорова является проведение брифингов.

"Мы планируем делать их регулярными. Но насколько регулярными они будут, сейчас я пока что сказать не могу. Офис президента хочет проводить их как можно чаще. Но мы не будем звать вас сюда, если нам не будет чего вам рассказать", - отметил Сергей Никифоров.

Он уточнил, что помимо проведения подобных брифингов, должен сопровождать президента на публичных мероприятиях.

В целом же Никифоров описал свой функционал так: "как у обычного пресс-секретаря".

"Я провожу брифинги, я сопровождаю президента на публичных мероприятиях. Я отвечаю, комментирую и доношу месседжи от Офиса президента, если что-то происходит не по плану, если мы не успеваем созвать брифинг, что-то нужно прокомментировать индивидуально - это тоже буду делать я", - заявил Сергей Никифоров на брифинге.

Напомним, ранее новый пресс-секретарь Зеленского заявил, что не будет комментировать скандалы в Офисе президента.

Также мы писали, что новый пресс-секретарь Зеленского прокомментировал скандалы Юлии Мендель.