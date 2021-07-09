Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал скандалы, в которые ранее попадала его предшественница Юлия Мендель.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос "Страны" во время своей пресс-конференции в пятницу, 9 июля.

"Лично я не сотрудничал как журналист с Юлией, у меня к ней никаких замечаний нет. Если у неё были публичные… ну, не будем называть их скандалами, - я попробую их не повторять", - добавил Сергей Никифоров.

Напомним, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение 30 апреля 2021 года.

"Страна" сообщала, что вскоре после увольнения с должности пресс-секретаря президента Мендель написала книгу мемуаров "Каждый из нас - Президент" о своей двухгодичной работе в Офисе президента.

"Страна" подробно разбирала один отрывок из ее книги. В нем автор размышляет об уроках истории для народа, идентичности и языках. Советского солдата, победившего нацизм, Мендель видит как неуравновешенного насильника с алкогольной зависимостью. Русскоязычные украинцы, в ее понимании, непременно скучают по СССР и "топят" за Россию.

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