Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в ходе своего первого брифинга на должности анонсировал повестку встречи президента в Германии с первыми лицами страны. Поездка в ФРГ состоится 12 июля.

По словам Никифорова, глава государства встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Говорить будут об усилении роли Германии в Нормандском формате, о роли Германии в установлении мира на Донбассе", сообщил Никифоров.

Сергей Никифоров также сказал, что президент Украины на встрече с Меркель будет отговаривать Германию от строительства "Северного потока 2".

"Владимир Зеленский, конечно же, подчеркнёт важность остановки строительства "Северного потока - 2". Он везёт аргументы, которые должны убедить в том, что этот газопровод вредит не только Украине, но и европейским странам", - заявил Никифоров.

Кроме того, по его словам, на встрече будут говорить о деоккупации Крыма, энергетической безопасности и повышении энергоэффективности. А также об экономическом сотрудничестве.

Ранее "Страна" приводила слова официального представителя кабмина ФРГ о том, что будут обсуждать стороны во время визита Зеленского в Берлин.

Мы также сообщали, что Германия подготовила несколько вариантов предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за открытия газопровода "Северный поток - 2".