Сколиоз случается у всех: от младенцев до взрослых. Фото: facebook.com/moz.ukr

В Минздраве украинцев призвали следить за своей осанкой, чтобы не допустить такого распространенного в Украине заболевание опорно-двигательного аппарата, как сколиоз.

Этот недуг характеризуется S или C образным искривлением позвоночника в боковой плоскости. Человек может выглядеть так, будто он наклоняется в одну сторону. При этом могут поражаться как грудной, так и поясничный отдел позвоночника.

С увеличением искривление растет тенденция к ухудшению проблем общего состояния здоровья. Сильные сколиозы является причиной деформации туловища и его укорочения и приводят к уменьшению объема грудной клетки и брюшной полости.

Сколиоз случается у всех: от младенцев до взрослых, однако чаще всего у детей от 10 до 15 лет. При этом в 80% случаев причина возникновения болезни неизвестна.

Это так называемый идиопатический сколиоз, который нельзя предупредить и считается, что он не связан с физическими упражнениями, плохой осанкой или диетой.

Признаки сколиоза

  • заметно изогнутый позвоночник, склонен в одну сторону
  • одно плечо выше другого
  • одна лопатка выступает больше, чем вторая
  • асимметрия треугольника талии
  • одно бедро выше другого
  • неравномерность формы грудной клетки сзади при наклоне туловища вперед
  • боли в спине, хронические, если сколиоз не леченный с детства
  • выпячивание ребер с одной стороны
  • при тяжелых формах грудная клетка может сдавливать легкие и сердце, что затрудняет дыхание и сердечную деятельность

Как лечить сколиоз

  • Прежде всего необходимо проконсультироваться со специалистом, требуется ли лечение. Это зависит от возраста, степени искривления позвоночника и его прогрессирования. Потому что не все формы сколиоза требуют хирургического вмешательства.
  • У большинства людей сколиоз протекает в легкой форме. Дошкольникам не всегда требуется лечение - позвоночник может выровняться в процессе роста. Им могут рекомендовать носить пластиковый корсет, чтобы предотвратить искривлению позвоночника.
  • Подростки тоже могут носить корсет - это поможет предотвратить искривление позвоночника в период интенсивного роста. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
  • Взрослым, которые страдают от боли из-за искривления позвоночника, могут рекомендовать упражнения, которые укрепляют мышечно-спинную зону, назначить обезболивающие препараты, спинальные инъекции и очень редко хирургическое вмешательство.

Профилактика сколиоза

  • следите за правильной осанкой
  • не находитесь слишком долго в сидячей позе
  • избегайте резких движений и поворотов туловища
  • равномерно распределяйте нагрузку, нося сумки, рюкзаки, тяжелые предметы
  • избегайте чрезмерных физических нагрузок

медики рассказали о проблеме сколиза 

Ранее "Страна" писала о том, что медики рассказали украинцам, как шоколад может уберечь от диабета и депрессии.

Также мы сообщали, что медики объяснили украинцам, как не перепутать лептоспироз и коронавирус.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.