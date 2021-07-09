В 80 процентах случаев причины неизвестны. Медики объяснили украинцам о профилактике и лечении сколиоза
В Минздраве украинцев призвали следить за своей осанкой, чтобы не допустить такого распространенного в Украине заболевание опорно-двигательного аппарата, как сколиоз.
Этот недуг характеризуется S или C образным искривлением позвоночника в боковой плоскости. Человек может выглядеть так, будто он наклоняется в одну сторону. При этом могут поражаться как грудной, так и поясничный отдел позвоночника.
С увеличением искривление растет тенденция к ухудшению проблем общего состояния здоровья. Сильные сколиозы является причиной деформации туловища и его укорочения и приводят к уменьшению объема грудной клетки и брюшной полости.
Сколиоз случается у всех: от младенцев до взрослых, однако чаще всего у детей от 10 до 15 лет. При этом в 80% случаев причина возникновения болезни неизвестна.
Это так называемый идиопатический сколиоз, который нельзя предупредить и считается, что он не связан с физическими упражнениями, плохой осанкой или диетой.
Признаки сколиоза
- заметно изогнутый позвоночник, склонен в одну сторону
- одно плечо выше другого
- одна лопатка выступает больше, чем вторая
- асимметрия треугольника талии
- одно бедро выше другого
- неравномерность формы грудной клетки сзади при наклоне туловища вперед
- боли в спине, хронические, если сколиоз не леченный с детства
- выпячивание ребер с одной стороны
- при тяжелых формах грудная клетка может сдавливать легкие и сердце, что затрудняет дыхание и сердечную деятельность
Как лечить сколиоз
- Прежде всего необходимо проконсультироваться со специалистом, требуется ли лечение. Это зависит от возраста, степени искривления позвоночника и его прогрессирования. Потому что не все формы сколиоза требуют хирургического вмешательства.
- У большинства людей сколиоз протекает в легкой форме. Дошкольникам не всегда требуется лечение - позвоночник может выровняться в процессе роста. Им могут рекомендовать носить пластиковый корсет, чтобы предотвратить искривлению позвоночника.
- Подростки тоже могут носить корсет - это поможет предотвратить искривление позвоночника в период интенсивного роста. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.
- Взрослым, которые страдают от боли из-за искривления позвоночника, могут рекомендовать упражнения, которые укрепляют мышечно-спинную зону, назначить обезболивающие препараты, спинальные инъекции и очень редко хирургическое вмешательство.
Профилактика сколиоза
- следите за правильной осанкой
- не находитесь слишком долго в сидячей позе
- избегайте резких движений и поворотов туловища
- равномерно распределяйте нагрузку, нося сумки, рюкзаки, тяжелые предметы
- избегайте чрезмерных физических нагрузок
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