Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, будет ли входить в его обязанности реагирование на репутационные скандалы, или же он сосредоточился на трансляции исключительно положительных месседжей о работе Офиса президента.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос "Страны" во время своей пресс-конференции в пятницу, 9 июля.

"Офис президента будет комментировать факты, какие-то события. Мы не будем комментировать скандалы", - коротко ответил Никифоров "Стране".

Напомним, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение 30 апреля 2021 года.

Выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря начался еще в мае. В июне в Офисе президента завершили отбор претендентов. По итогам личных собеседований у руководства оставалось две кандидатуры. Оба кандидата - мужчины: Александр Бондаренко и Сергей Никифоров. Однако именно журналист Никифоров стал победителем.

Сегодня Никифоров заявил, что пересекался с Зеленским, когда работал в Кривом Роге.

Ранее "Страна" подробно разбирала, кто стал пресс-секретарем Зеленского вместо Юлии Мендель.