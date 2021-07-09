В последний рабочий день недели мировые цены на нефть активно растут на торгах в пятницу на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. При этом Brent торгуется выше $75 за баррель. Но по итогам недели Brent и WTI продемонстрируют снижение, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 КСК в пятницу составляет $75,36 за баррель, что на $1,24 (1,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,38 за баррель, что на $1,44 (1,97%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

В то же время аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" Covid-19, который может помешать устойчивому росту экономики.

Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+.

Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в мире начинается суперцикл роста цен на сырье.

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