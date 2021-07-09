Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что пересекался с главой страны, когда работал в Кривом Роге.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос "Страны" во время своей пресс-конференции в пятницу, 9 июля.

По его словам, Зеленский в то время еще играл в КВН. Однако, как уверил Никифоров, вряд ли президент помнит его с тех времён, и вряд ли это знакомство повлияло на его назначение.

"Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев, и это была такая, можно сказать, вынужденная летняя практика. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее, в Кривом Роге я с ним пересекался. Когда я ещё учился в школе, это были местные звёзды. Это была Команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", а потом "95 квартал". И я несколько раз ездил в группе поддержки с командой. Мы так, побочно с Владимиром Зеленским пересекались, но он точно меня не помнит с тех времён, никакой связи я с тех времён с ним не имел", - заявил Сергей Никифоров, отвечая на вопрос журналиста "Страны" на своей первой пресс-конференции.

Напомним, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение 30 апреля 2021 года.

Выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря начался еще в мае. В июне в Офисе президента завершили отбор претендентов. По итогам личных собеседований у руководства оставалось две кандидатуры. Оба кандидата - мужчины: Александр Бондаренко и Сергей Никифоров. Однако именно журналист Никифоров стал победителем.

Ранее "Страна" подробно разбирала, кто стал пресс-секретарем Зеленского вместо Юлии Мендель.