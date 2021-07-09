Россия в два раза сокращает срок пребывания иностранцев
Министерство внутренних дел России определило критерии и условия для предоставления иностранцам права на долгосрочное пребывание в стране.
Условия перечислены в разработанном ведомством проекте закона.
Документом вводится три главных режима пребывания в России: краткосрочное, долгосрочное и постоянное. "Страна" рассказывает, что имеется в виду под каждым из понятий.
Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Для сравнения, сейчас иностранные граждане имеют право находиться в РФ без оформления разрешительных документов 90 дней в течение полугода. То есть период въезда, который не предусматривает оформление разрешительных документов, сокращается в два раза.
Находясь за границей, иностранный гражданин имеет право подать заявление на продление краткосрочного пребывания. Основания для этого могут быть следующие:
- подача документов на долгосрочное пребывание (до ожидания решения);
- похороны члена семьи (въезд не более чем на 30 дней);
- лечение (въезд на весь период);
- наличие приглашения, которое могут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо - гражданин РФ (не более чем на 90 дней).
Режим "разрешение на временное проживание" (РВП), которое МВД планирует отменить. Его аналогом будет долгосрочное пребывание.
Долгосрочное пребывание предусматривает пребывание в России дальше 90 дней в год неограниченное количество времени при наличии оснований. Среди них:
- трудовая деятельность;
- наличие у иностранца членов семьи, которые работают в России;
- обучение;
- убежище в России;
- статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей;
- наличие у иностранца близкого родственника - гражданина РФ (родителей, супруга, детей);
- участие в программе переселения соотечественников (или если иностранец является членом семьи участника).
Помимо наличия оснований, для получения разрешения на долгосрочное пребывание человек должен выполнить три условия:
1) иметь аккаунт в государственной информационной системе;
2) иметь Единый документ (о нем - ниже);
3) подписать соглашение о лояльности, о котором "Страна" подробно рассказывала.
Постоянное проживание - это нынешний ВНЖ (вид на жительство).
Иностранные граждане, проживающие в России, должны будут получить Единый документ, удостоверяющий личность. Срок его действия составляет 10 лет. Для оформления Единого документа человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД, сдать отпечатки пальцев и пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не болен наркоманией, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Также придется оформить полис обязательного медицинского страхования, создать личный кабинет на сайте Госуслуг и заплатить пошлину (ее сумма пока не указывается).
В случае, если у иностранца не будет Единого документа, его личность будут устанавливать дополнительно. В том числе с помощью обращения в консульство страны, подданным которой он является.
Ранее "Страна" сообщала, что в середине июня президент РФ Владимир Путин продлил период нахождения иностранцев до 30 сентября.
Мы также писали, что с 10 июля Россия разрешит въезд гражданам некоторых стран при подтверждении ПЦР-теста через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".