Министерство внутренних дел России определило критерии и условия для предоставления иностранцам права на долгосрочное пребывание в стране.

Условия перечислены в разработанном ведомством проекте закона.

Документом вводится три главных режима пребывания в России: краткосрочное, долгосрочное и постоянное. "Страна" рассказывает, что имеется в виду под каждым из понятий.

Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Для сравнения, сейчас иностранные граждане имеют право находиться в РФ без оформления разрешительных документов 90 дней в течение полугода. То есть период въезда, который не предусматривает оформление разрешительных документов, сокращается в два раза.

Находясь за границей, иностранный гражданин имеет право подать заявление на продление краткосрочного пребывания. Основания для этого могут быть следующие:

подача документов на долгосрочное пребывание (до ожидания решения);

похороны члена семьи (въезд не более чем на 30 дней);

лечение (въезд на весь период);

наличие приглашения, которое могут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо - гражданин РФ (не более чем на 90 дней).

Режим "разрешение на временное проживание" (РВП), которое МВД планирует отменить. Его аналогом будет долгосрочное пребывание.

Долгосрочное пребывание предусматривает пребывание в России дальше 90 дней в год неограниченное количество времени при наличии оснований. Среди них:

трудовая деятельность;

наличие у иностранца членов семьи, которые работают в России;

обучение;

убежище в России;

статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей;

наличие у иностранца близкого родственника - гражданина РФ (родителей, супруга, детей);

участие в программе переселения соотечественников (или если иностранец является членом семьи участника).

Помимо наличия оснований, для получения разрешения на долгосрочное пребывание человек должен выполнить три условия:

1) иметь аккаунт в государственной информационной системе;

2) иметь Единый документ (о нем - ниже);

3) подписать соглашение о лояльности, о котором "Страна" подробно рассказывала.

Постоянное проживание - это нынешний ВНЖ (вид на жительство).

Иностранные граждане, проживающие в России, должны будут получить Единый документ, удостоверяющий личность. Срок его действия составляет 10 лет. Для оформления Единого документа человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД, сдать отпечатки пальцев и пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не болен наркоманией, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Также придется оформить полис обязательного медицинского страхования, создать личный кабинет на сайте Госуслуг и заплатить пошлину (ее сумма пока не указывается).

В случае, если у иностранца не будет Единого документа, его личность будут устанавливать дополнительно. В том числе с помощью обращения в консульство страны, подданным которой он является.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине июня президент РФ Владимир Путин продлил период нахождения иностранцев до 30 сентября.

Мы также писали, что с 10 июля Россия разрешит въезд гражданам некоторых стран при подтверждении ПЦР-теста через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".