В пятницу, 9 июля, новый пресс-секретарь Зеленского, Сергей Никифоров, отвечая на вопрос "Страны" на своём первом брифинге, заявил, что Офис президента не будет реагировать на издание мемуаров экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, где, судя по первым анонсам, будут освещены внутренние интриги Офиса президента.

"Как раз сегодня видел интервью Юлии, где она призналась, что там скандалов ожидать не стоит. Потому что она уважает свои обязательства перед людьми, с которыми работала. Поэтому серьезных скандалов, инсайдов, секретов там не будет. Так что я считаю, что нам ничего комментировать не придётся. Всё-таки давайте дождёмся, пока книга выйдет, и посмотрим, что именно там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, тогда уже будем выходить к вам с реакцией", - заявил Никифоров.

Он добавил, что не собирается читать книгу своей предшественницы - Юлии Мендель.

"Я думаю, не буду читать. У меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что мне нужно постичь огромный объём информации, поэтому на книгу госпожи Юлии времени точно не будет", - отметил Сергей Никифоров.

"Страна" сообщала, что вскоре после увольнения с должности пресс-секретаря президента Мендель написала книгу мемуаров "Каждый из нас - Президент" о своей двухгодичной работе в Офисе президента. В авторской книге Мендель расскажет о ранее неизвестных фактах, инсайдах и событиях, которые сопровождали ее во время работы пресс-секретарем главы государства. В продаже мемуары появятся уже 11 июля, стоимость книги 190 гривен.

Мы в своем материале разбирали отрывок книги Мендель. В нем автор размышляет об уроках истории для народа, идентичности и языках. Советского солдата, победившего нацизм, Мендель видит как неуравновешенного насильника с алкогольной зависимостью. Русскоязычные украинцы, в ее понимании, непременно скучают по СССР и "топят" за Россию.

Напомним, что Зеленский сегодня подписал указы об увольнении Мендель и назначении нового пресс-секретаря. Им стал телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.