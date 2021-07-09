В Офисе президента Украины проходит брифинг нового пресс-секретаря Владимира Зеленского - экс-телеведущего канала "Украина" Сергея Никифорова.

Примечательно, что брифинг начался на 20 минут позже заявленного времени. Гендиректор директората информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева объяснила это сложностями с согласованием повестки дня.

Сергей Никифоров

Когда появился Сергей Никифоров, он сообщил, что задержался потому, что присутствовал на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Никифоров уточнил, что среди прочего Нуланд и Ермак обсудили ситуацию в Беларуси, российские военные учения и ситуацию в "Нафтогазе". Однако подробностей не рассказал.

Темы бесед представителей Киева и Вашингтона прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересно, что Нуланд подняла вопрос "Нафтогаза". Как видим, Вашингтон до сих пор не может успокоиться по поводу того, что Коболева уволили через голову подконтрольного Западу Набсовета. А сейчас у Зеленского игнорируют требование того же Набсовета уволить Витренко", - написал канал.

В последнее время глава Офиса президента часто общается с Нуланд.

На днях спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Ермак ведет переговоры с Нуланд касательно участия США в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

А в конце июня они по телефону обсуждали визит Зеленского в США, реформы в Украине и Минские соглашения.