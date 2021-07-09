Ермак поговорил с замглавы Госдепа Нуланд. Обсудили Беларусь, военные учения и "Нафтогаз"
В Офисе президента Украины проходит брифинг нового пресс-секретаря Владимира Зеленского - экс-телеведущего канала "Украина" Сергея Никифорова.
Примечательно, что брифинг начался на 20 минут позже заявленного времени. Гендиректор директората информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева объяснила это сложностями с согласованием повестки дня.
Сергей Никифоров
Когда появился Сергей Никифоров, он сообщил, что задержался потому, что присутствовал на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.
Никифоров уточнил, что среди прочего Нуланд и Ермак обсудили ситуацию в Беларуси, российские военные учения и ситуацию в "Нафтогазе". Однако подробностей не рассказал.
Темы бесед представителей Киева и Вашингтона прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".
"Интересно, что Нуланд подняла вопрос "Нафтогаза". Как видим, Вашингтон до сих пор не может успокоиться по поводу того, что Коболева уволили через голову подконтрольного Западу Набсовета. А сейчас у Зеленского игнорируют требование того же Набсовета уволить Витренко", - написал канал.
В последнее время глава Офиса президента часто общается с Нуланд.
На днях спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Ермак ведет переговоры с Нуланд касательно участия США в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
А в конце июня они по телефону обсуждали визит Зеленского в США, реформы в Украине и Минские соглашения.