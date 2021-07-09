В пятницу, 9 июля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла дорожно-транспортная авария, которая заблокировала движение в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в своем Telegram-канале.

В частности, инцидент произошел на 171 километре трассы, на отрезке между Лубнами и Пирятином в Полтавской области.

"Там произошло ДТП: бензовоз, который двигался в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошел разлив топлива на проезжую часть", - заявили в пресс-центре.

В данный момент движение отрезком дороги перекрыто в обоих направлениях. Из-за перекрытия на трассе образовалась пробка.

"На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях", - рассказали патрульные.

Скриншот: t.me/patrolpolice_ua

Ранее "Страна" сообщала, что утром в пятницу в Броварах столкнулись мотоцикл и легковушка. Инцидент произошел в районе улицы Киевской, 95. Мотоцикл столкнулся в Ford. Авария спровоцировало пробку.

Также напомним, что в Киеве на скандальном Шулявском путепроводе образовалась пробка троллейбусов из-за аварии Porshe и Mazda. Судя по фото с места происшествия, столкновение не сильное и обошлось без жертв.