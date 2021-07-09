Спустя десять дней после признания Генеральной прокуратурой России нежелательной работы в стране иностранных неправительственных организаций, включая "Фонд Ходорковского", то же самое сделало Министерство юстиции. 9 июля ведомство внесло фонд в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Наряду с британским фондом олигарха Khodorkovsky Foundation в список попали следующие иностранные неправительственные организации:

Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") из Чехии;

European Choice ("Европейский выбор") из Франции;

Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд") из Великобритании;

Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России") из Великобритании.

"Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решений заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 29 июня 2021 г. и 30 июня 2021 г.", - говорится на сайте Минюста.

В начале июня "Страна" сообщала, что Московский городской суд признал экстремистскими "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и штабы оппозиционера Алексея Навального.

Мы также рассказывали о новости по поводу закрытия признанного в России иностранным агентом издания "Медуза", о котором написал сайт радиостанции "Голос Америки". Правда, эту информацию вскоре опровергли. Сайт работает до сих пор.