Исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Сергей Головатый, указавший в декларации за прошлый год храм Украинской православной церкви и доходы в три миллиона, за июнь получил 349 119 гривен заработной платы.

Об этом сообщает Секретариат Конституционного суда Украины в ответе на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

В тексте сообщения говорится о том, что зарплата судьи указана с учетом начисленных налогов и сборов.

Напомним, после отстранения глава Конституционного суда Украины Александра Тупицкого президентом Владимиром Зеленским печать передали Сергею Головатому. "Страна" подробно писала, почему было принято решение отстранить Тупицкого.

Также сообщалось, что Сергей Головатый подписал распоряжение о приостановке выплаты зарплаты Александру Тупицкому и Александру Касминину, ссылаясь на указ президента об отмене их назначения судьями. В тот же день Тупицкий отменил это распоряжение. Он назвал действия своего зама противоправными и усмотрел в них "признаки существенного дисциплинарного проступка и состава уголовных преступлений".