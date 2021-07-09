Сегодня в Москве гостил "Талибан" - движение, которое движется к захвату всей или значительной территории Афганистана.

Представители его политического крыла встретились с главой МИД Сергеем Лавровым и заверяли россиян, что не планируют никакой экспансии. И намерены вообще мирно жить в исламском Афганистане и даже уважать права женщин.

Похожий мессидж талибы послали Китаю - еще одной державе, которая может получить проблемы после смены власти в Афганистане.

Все соседи Афганистана опасаются одного - что исламский радикализм от талибов быстро перекинется на соседние мусульманские страны (в первую очередь - Таджикистан, Киргизию и Узбекистан). Что в свою очередь рождает геополитические угрозы для Москвы и Пекина.

И вот сегодня талибы попытались эти опасения развеять. При этом внутри Афганистана они уже вышли на подступы ко второму численности городу - Кандагару - и завязали там бои. То есть дипломатическая риторика идет параллельно с войной.

"Страна" разбиралась, куда идут события в Афганистане и вокруг него.

Что происходит в Афганистане сейчас

На сегодняшний день талибы взяли под свой контроль ключевые участки границы с четырьмя странами, три из которых - бывшие советские республики: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. А также с Ираном.

"Талибан" говорит, что занял уже 85% территории страны. Но при этом ни один из крупных городов страны пока талибами не взят.

• Кабул - под контролем правительства

• Кандагар - после боев талибы отступили

• Герат – идут бои, угроза захвата

• Мазари-Шариф - наступление талибов остановлено

• Джелалабад - под контролем правительства кроме одного района.

Территория, которую взяли под контроль талибы, обозначена красным. Источник РБК

Тем не менее, инициатива за талибами. Сегодня они с юга подошли к Кандагару - крупнейшему городу на юге страны, в ста километрах от границы с Пакистаном. Они атаковали два блок-поста.

Губернатор Кандагара находится в городе и говорит, что ситуация под контролем. Тем не менее, последствия ухода американцев уже стоили Афганистану тысяч жертв от боев, которые становятся все более интенсивными.

Причем правительственные силы имеют господство в воздухе и наносят противнику чувствительные удары. Но инициатива, повторимся, за талибами. В том числе и дипломатическая.

И тот факт, что в Москве побывали представители запрещенной в России организации - говорит о многом. В частности, о том, что Кремль пытаются реально оценивать положение дел и договариваться с теми, кто с высокой вероятностью будет представлять Афганистан в недалеком будущем.

О чем талибы заявили в Москве

9 июля делегация представителей радикального движения Талибан (к слову, запрещена в России) дала пресс-конференцию в Москве в гостинице Radisson. Она состояла из четырех человек. Возглавил ее шейх Шахабуддин Делавар.

Приехавшие в Москву талибы представляли политический офис движения, который уже несколько лет базируется в Катаре. С этим офисом вели переговоры США, когда заключали соглашение, в соответствии с которым американские военные завершают вывод войск из Афганистана.

Главной целью визита в Москву назвали обсуждение ситуации на севере Афганистана. В Москве талибы заявили о следующем:

Обещание не нападать на соседей. В ходе консультаций со спецпредставителем президента России по Афганистану политический офис Движения талибов пообещал, что движение Талибан не будет нападать на соседние с Афганистаном государства, а также гарантирует безопасность дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана.

Также талибы заявили, что территория Афганистана не будет "использована против наших стран-соседей или дружеских стран".

Борьба с наркоторговлей. На пресс-конференции талибы заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана.

Контроль за грузами. По словам талибов, они гарантируют безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях.

Права человека. Представители Движения талибов подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин, но "в рамках исламских норм и афганских традиций".

Талибы уверили, что гарантируют соблюдение прав женщин на образование и работу, опять же, если они не будут противоречить исламу.

Переговоры с США. Талибы заявили, что сели за стол переговоров с США и, по их словам, те признали, что Талибан не является террористической организацией, и вместе с другими странами, пребывающими на территории Афганистана, решили покинуть эту территорию.

"По результатам переговоров с представителями США было достигнуто соглашение, что к маю месяцу они должны были полностью покинуть территорию нашей страны. Однако в результате неустановленных нами причин дата окончательного вывода переведена на сентябрь.

Крупнейшая база Баграм была оставлена американскими военнослужащими, и мы считаем, что они остались верными своему обещанию".

Также талибы встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тот сделал несколько заявлений, из которых было понятно, что Россия не собирается вмешиваться в эту войну, пока она не угрожает соседям.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.

"Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию наших союзников", - добавил Лавров.

Глава МИД также отметил необходимость выполнения договоренностей США с талибами.

"При посредничестве США были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижение договоренности о переходном периоде, и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше", - сказал он и добавил, что Москва выступает за выполнение этих договоренностей.

Параллельно представители Талибана дали интервью китайским СМИ, где заявили, что нуждаются в инвестициях из КНР и хотят развивать с Пекином добрососедские отношения.

"Китай - дружественная страна, участие которой в реконструкции и развитии Афганистана мы приветствуем", - сказал изданию "Саут чайна морнинг пост" представитель талибов Сухаил Шахин.

Зачем талибы приехали в Москву

Визит представителей "Талибана" в Россию - это дипломатическая попытка добиться нейтралитета соседей при внутриафганских разборках с кабульским правительством.

Именно поэтому даются обещания не экспортировать ислам в соседние государства и даже бороться с ИГИЛ.

Те же послания звучат и для Китая, которому талибы обещают не трогать уйгуров-мусульман и совсем наоборот - просят китайских инвестиций для построения мирного Афганистана.

Судя по тому, что талибов приняли в России, Москва уже готовится выстраивать отношения с теми, кто так или иначе контролирует большую часть афганской территории.

При этом с высокой вероятностью эти отношения в краткосрочной перспективе построить удастся. Талибану необходимо не только взять власть, но и удержать ее, добившись стабилизации в стране. И он сам заинтересован в том, чтобы не злить ближайших соседей.

Другое дело - что в долгосрочной перспективе Афганистан может стать очередным всемирным средоточием радикального ислама. Который будет так или иначе просачиваться в соседние бывшие республики СССР, где у власти пока находятся дружественные Москве элиты.

И Россия в исламской радикализации этих государств на своих границах не заинтересована. Но о такой опасности уже говорят местные эксперты.

"Многочисленная, не имеющая стабильной работы, молодежь коррумпированных среднеазиатских республик, глядя на всевластных талибов тоже захочет прийти к успеху. А ячейки боевиков с опытом войны в Афганистане и Сирии им в этом помогут", - пишет телеграм-канал "Русский ориенталист".

Это те же самые опасения, которые были и у советского руководства накануне вторжения в Афганистан. При том, что Советский Союз куда сильнее контролировал свои среднеазиатские территории, чем нынешняя Россия может влиять на эти независимые уже сегодня государства.

Поэтому вряд ли после визита в Москву между РФ и талибами настанет "мир-дружба-жвачка". Скорее в России пытаются активно зондировать почву относительно планов потенциальных правителей Афганистана. И дальше будут смотреть по ситуации.