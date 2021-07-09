Сайт ВМСУ взломали. Ответственность взял "Джокер ДНР", он угрожает выложить данные участников Sea Breeze
В пятницу, 9 июля, перестал работать сайт Военно-морских сил Украины. Ответственность на себя взял хакер "Джокер ДНР".
Вместо всех новостей на главной странице была размещена фотография "Джокера" и одинаковый текст.
Позже при переходе на ресурс браузер начал выдавать сообщение: "Нет связи с сайтом".
В своем телеграм-канале некий "Джокер ДНР" сообщил, что "забрал" сайт ВМСУ с некоторыми другими ресурсами под свой контроль и пообещал выложить списки участников морских учений Sea Breeze.
"Хочу, что б весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения. Много унижений! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха…", - написал он.
Также в его канале опубликован ряд документов, якобы имеющих отношения к учениям с припиской "и это только начало".
Напомним, вечером 6 июля перестали работать сайты нескольких государственных органов Украины. Однако довольно быстро сбой в работе завершился, специалисты установили его причину. Тогда перестали работать сайты Офиса президента, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Службы внешней разведки, Госслужбы спецсвязи и защиты, Государственного бюро расследований.
Позже в сбое правительственных сайтов обвинили хакеров.