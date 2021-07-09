В субботу в Украине обещают +34 с дождями на западе, но они не спасут от жары. Карта погоды по областям
В субботу, 10 июня, в Украине ожидается жаркая погода с прохладными ночами. При этом Уже завтра к западным областям приблизится фронтальная система циклона Arno, поэтому на Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Однако на температурный фон осадки существенно не повлияют - он будет оставаться высоким. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до отметок +15-21 градус. Самые прохладные ночи обещают в Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
А в дневные часы жара заявит о себе воздухом, раскаленным до +29-34. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Также синоптики предупреждают, что 10 июля в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее "Страна" писала о том, что по данным синоптиков ослабление жары в Украине наступит не раньше следующих выходных.
Также мы сообщали, что в Украине самые сухие дни без капли дождя выпадут на период с 8 по 10 июля и рассказывали, как спастись от жары.