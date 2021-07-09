Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка и назначил его своим советником.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.

"Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов", - заявили в пресс-центре.

В свою очередь, Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

Напомним, что Костюк был сценаристом сериала "Слуги народа".

Помимо этого, также сообщается о других кадровых изменениях во властных коридорах.

Зеленский указом 286/2021 уволил Алексея Днепрова с должности руководителя аппарата Офиса президента, а следующим документом назначил его на новую должность. Он назначен замруководителем Офиса президента на место, которое освободил Костюк.

Днепров будет ответственным за гуманитарное направление работы Офиса президента. "С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования", - говорится на сайте президента.

Ситуацию с Костюком прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Весьма знаковая кадровая перемена в Офисе президента. Зеленский уволил с должности заместителя главы ОП Юрий Костюка и назначил на его место Алексея Днепрова, который ранее был главой аппарата Офиса.



Юрий Костюк – давний соратник Зеленского по Кварталу 95, писал сценарии для шоу и фильмов, включая сценарий сериала «Слуги народа». После победы Зеленского на выборах отвечал за подготовку его речей (и это направление за ним сохранится на новой должности советника президента).



Интересна эта кадровая перемена тем, что Костюк был последний выходец из «Квартала» на руководящей должности в Офисе президента. До того был уволен "кварталовец" Сергей Трофимов, который на должности зама отвечал за региональную политику.



Этот функционал перешел к Кириллу Тимошенко, который был вместе с Зеленским со времен предвыборной кампании, но выходцем из Квартала не является.



Что касается Алексея Днепрова, то это типичный аппаратчик, который работал чиновником еще во времена Януковича, а потом и у Порошенко в Администрации президента.



Собственно такие и занимают руководящие должности, сменяя постепенно "кварталовцев". Кстати, из последних на топ-должностях в ключевых структурах сейчас остался лишь глава СБУ Баканов", - говорится в сообщении.

Также Зеленский назначил дипломата Марию Витушок руководителем Аппарата Офиса президента Украины. Текст соответствующего указа №288/2021 от 9 июля опубликован на сайте главы государства.

"Витушок является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента", - добавили на сайте президента Украины.

Напомним, что Юрий Костюк был назначен заместителем главы Администрации президента Украины 21 мая 2019 года. Он известен тем, что писал сценарии к сериалам и кинофильмам студии "Квартал 95", а во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Как сообщала "Страна", Зеленский подписал указы об увольнении Мендель и назначении нового пресс-секретаря. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение 30 апреля 2021 года. Ее работу в целом негативно оценивал глава Офиса президента Андрей Ермак, который продвигал линию, что пресс-секретаря нужно менять.