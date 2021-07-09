Суд в Киеве избрал меру пресечения "голосеевскому стрелку", который на днях устроил стрельбу в своем доме. Он пробудет под арестом до 7 сентября без права выйти под залог.

Данное решение приняли на заседании суда в пятницу, 9 сентября.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.

Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.

Напомним, 7 июля на Голосеевском проспекте мужчина открыл огонь по правоохранителям, которые прибыли по адресу на вызов о конфликте. Позже родственник мужчины рассказал, что конфликт произошел из-за того, что у него хотели отобрать квартиру.

В тот же день полиции удалось задержать голосеевского стрелка. Вчера ему сообщили о подозрении в покушении на убийство полицейского в связи с выполнением им служебных обязанностей и покушении на убийство двух лиц.

Сегодня на суде мужчина рассказал, что открыть огонь он решил из-за того, что пришедшие к его квартире правоохранители не предоставили решение суда и не дали возможности дождаться своих адвокатов.

Ранее "Страна" подробно писала об этом инциденте.