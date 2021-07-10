9 июля МВД России опубликовало законопроект, в котором описаны новые миграционные правила. Он носит название "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства".

Эти изменения российские власти анонсировали частями на протяжении последнего года. Они собраны в документе, занимающем 167 страниц.

Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля иностранцев на территории страны.

До посещения России иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. Сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы должны стать на миграционный учет. О своем отъезде тоже придется уведомлять МВД.

Период краткосрочного пребывания сокращен в два раза - со 180 до 90 дней в году. Для долгосрочного пребывания придется подписать соглашение о лояльности и получить единый документ иностранца.

Поблажки есть. Они касаются тех иностранных граждан, которые признаны соотечественниками и намерены получать российское гражданство (под этот критерий попадут все украинцы после принятия законопроекта о репатриации).

Полную версию законопроекта мы публикуем в конце материала. По оглавлению читатель сможет найти интересующий его пункт. А ниже мы рассказываем о наиболее принципиальных реформах и новшествах.

Единый документ для иностранца в России

Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в год, должны будут получить Единый документ, удостоверяющий личность. Срок действия - 10 лет.

Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД. Сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Придется оформить полис обязательного медицинского страхования и создать личный кабинет на сайте Госуслуг. Заплатить пошлину (сумма не указывается).

Право въезда в Россию для соискателей гражданства РФ

В законопроекте расширяется перечень граждан, которые имеют право свободного въезда в Россию. Сейчас его имеют граждане РФ и те, у кого есть российский ВНЖ.

К этому списку примкнут соискатели российского гражданства и члены их семей. А именно - по программе переселения соотечественников.

В середине июня "Страна" описывала российский законопроект "О репатриации". Соотечественники, которые будут участвовать в этой программе, получат право беспрепятственного посещения РФ, в том числе в условиях закрытых границ (как это происходит с весны 2020 года и до сегодняшнего дня).

Новые сроки пребывания в России

Вводится три главных режима пребывания в России.

1. Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Сейчас 90 дней в течение полугода. То есть период, который не предусматривает оформление разрешительных документов, сокращается в два раза.

Находясь за границей, гражданин имеет право подать заявление на продление краткосрочного пребывания. Основания:

подача документов на долгосрочное пребывание (до ожидания решения),

на похороны члена семьи (не более чем на 30 дней),

для лечения (на весь период),

по приглашению, которое смогут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо-гражданин РФ (не более чем на 90 дней).

2. Долгосрочное пребывание предусматривает пребывание в России свыше 90 дней в году неограниченное количество времени при наличии оснований. Среди них:

трудовая деятельность (ее нужно будет оформить специально; как - расскажем далее в материале),

быть членом семьи иностранца, который работает в России,

обучение,

убежище,

статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей,

наличие у иностранца близкого родственника - гражданина РФ (родители, супруги, дети),

если человек является участником программы переселения соотечественников (или членом семьи участника).

Помимо наличия оснований, для получения разрешения на долгосрочное пребывание человек должен выполнить три условия:

- иметь аккаунт в государственной информационной системе;

- Единый документ (о нем мы рассказывали выше);

- подписать соглашения о лояльности (о нем пойдет речь далее).

Режим "разрешение на временное проживание" (РВП) отменяется. Долгосрочное пребывание будет его аналогом.

3. Постоянное проживание - это нынешний вид на жительство (ВНЖ).

Среди новых условий для его получения - приглашение для беседы в комиссию, которая будет принимать решение о выдаче ВНЖ.

Одно из новых оснований получения постоянного проживания - гражданство Украины (без дополнительных условий).

Украинцы, ставшие участниками программы переселения соотечественников (она же - будущая репатриация) освобождаются от сдачи экзамена по русскому языку.

Соглашение о лояльности

Все граждане, имеющие право на долгосрочное проживание, должны будут подписать соглашение о лояльности.

Своей подписью иностранный гражданин подтверждает, что у него нет неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами.

Обязуется не причинять ущерб интересам Российской Федерации и ее гражданам. А именно, что не будет участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных в России организаций.

Не будет участвовать в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании.

Иностранный гражданин берет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой, если он нарушит любое из условий соглашения документа.

Новые требования к трудовым мигрантам

Официально работать в России смогут такие категории граждан:

1. Легально находящиеся в России иностранцы, которые состоят в реестре иностранных работников. Работодатель за них должен заплатить налог.

2. Индивидуальные предприниматели.

Все они должны записаться в реестр иностранных работников. Надо будет соблюсти все следующие условия:

наличие Единого документа,

наличие полиса обязательного (бесплатного) или добровольного (платного) медицинского страхования на срок не менее одного года,

отсутствие наркотической зависимости, инфекционных болезней или ВИЧ-инфекции.

Заявление о включении в реестр иностранных работников подается иностранцем в электронной форме, в том числе при нахождении за пределами России.

Те же, кто въезжают в Россию с целью трудовой деятельности, должны подать документы для включения в реестр в течение месяца после въезда в РФ.

Иностранцам, изменившим цель пребывания на рабочую, нужно подать заявление в течение 10 дней.

Территориальный орган проверяет сведения в течение 10 дней и дает ответ. Если гражданин состоит на налоговом учете (имеет ИНН) - в течение 5 дней.

О включении в реестр человека уведомляют в течение 3 рабочих дней после принятия решения.

Иностранные граждане, которые состоят в реестре работников, смогут быть самозанятыми. Отношения они смогут оформить в устной форме с организацией, которая войдет в другой реестр - компаний, которые могут нанимать иностранцев.

Сроки постановки на миграционный учет

Меняются и правила миграционного учета. Стать на него надо будет в течение 30 дней со дня въезда в РФ (сейчас - в течение 7 дней).

При этом граждане, которые едут в Россию работать или будут останавливаться в гостинице должны стать на миграционный учет в течении 1 дня.

Для этого надо обращаться в местное отделение МВД.

Надо будет заполнить объемную анкету с указанием цели визита, адреса пребывания в РФ, профессии, образования, семейного положения.

Требование подавать заявление об убытии

Все иностранцы, которые уезжают из России, обязаны будут подавать уведомление об убытии. Его надо отправлять в местное МВД, можно в том числе в электронном виде.

Если человек останавливался в гостинице, администрация отеля обязана не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем убытия, уведомить об этом территориальный орган внутренних дел.

Отметим, что и сейчас в гостиницы РФ не селят иностранцев без миграционной карты или документа о принятии на учет.

Обязательная дактилоскопия для всех иностранцев

До въезда на территорию Россию гражданин должен будет сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Содействие в этом может осуществляться филиалами органами иностранных дел (консульствами).

Также дактилоскопию и фото может делать погранслужба ФСБ непосредственно на пунктах пропуска.

Отдельно указывается, что гражданин должен пройти эту же процедуру в органах МВД в течение 30 дней после въезда. Она станет обязательной для всех граждан, достигших 6-летнего возраста.

Перечень государств, в отношении которых не будет проводиться дактилоскопия, будет утвержден МИД РФ.

Нежелательные иностранцы

Законопроектом вводится понятие "контрольный список". Туда будут вноситься иностранные граждане, пребывание в России которых является нежелательным.

В базу запишут также информацию об иностранцах, которые могут создавать угрозу конституционным ценностям РФ.

Решения о нежелательности пребывания (проживания) в России принимается на основе "принципа соразмерности" - с учетом деяний, "которые иностранный гражданин совершил или может совершить, его личность и степень исходящей от него опасности".

Иностранцу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в России, будет ограничен въезд в страну до отмены соответствующего решения.

Правительство РФ определяет порядок принятия (отмены) такого решения, а также порядок уведомления иностранца о нем.

Что новые правила означают для украинцев?

Законопроект МВД РФ, в котором описаны новые правила, на данный момент имеет статус "обсуждение" на государственном портале. Но с большой вероятностью он будет принят или в этом виде, или близко к тексту.

В значительной степени документ направлен в том числе на украинских граждан, которые находятся в числе лидеров по трудовой миграции. В свете проекта МВД обращает на себя внимание тот факт, что на днях российские власти открыли въезд в страну - с июля или с сентября - гражданам Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Всем, но не украинцам.

Для граждан Украины, похоже, Москва решила поставить вопрос ребром. Мол, если хотите жить, работать или даже ездить транзитом через Россию (как это делают люди из "ЛДНР") - получайте гражданство РФ. Для жителей "республик" для этого созданы все условия, для остальных - они появятся скоро после принятия закона о репатриации.

То есть для граждан и соискателей гражданства - границы все так же будут открыты. Остальным будет после принятия законопроекта сложнее попасть в Россию. Кроме того, сокращается время для пребывания в РФ и ужесточаются условия для его продления.

Существенно увеличиваются контакты мигрантов с МВД. Нивелировать это могут, если реализуют электронную систему обращений и выдачи нужных справок, к чему есть отсылки в законопроекте.