Пункт пропуска на территорию Россию
Пункт пропуска на территорию Россию

9 июля МВД России опубликовало законопроект, в котором описаны новые миграционные правила. Он носит название "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства".

Эти изменения российские власти анонсировали частями на протяжении последнего года. Они собраны в документе, занимающем 167 страниц.

Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля иностранцев на территории страны. 

До посещения России иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. Сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы должны стать на миграционный учет. О своем отъезде тоже придется уведомлять МВД. 

Период краткосрочного пребывания сокращен в два раза - со 180 до 90 дней в году. Для долгосрочного пребывания придется подписать соглашение о лояльности и получить единый документ иностранца. 

Поблажки есть. Они касаются тех иностранных граждан, которые признаны соотечественниками и намерены получать российское гражданство (под этот критерий попадут все украинцы после принятия законопроекта о репатриации). 

Полную версию законопроекта мы публикуем в конце материала. По оглавлению читатель сможет найти интересующий его пункт. А ниже мы рассказываем о наиболее принципиальных реформах и новшествах. 

Единый документ для иностранца в России

Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в год, должны будут получить Единый документ, удостоверяющий личность. Срок действия - 10 лет. 

Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД. Сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. 

Придется оформить полис обязательного медицинского страхования и создать личный кабинет на сайте Госуслуг. Заплатить пошлину (сумма не указывается). 

Право въезда в Россию для соискателей гражданства РФ 

В законопроекте расширяется перечень граждан, которые имеют право свободного въезда в Россию. Сейчас его имеют граждане РФ и те, у кого есть российский ВНЖ. 

К этому списку примкнут соискатели российского гражданства и члены их семей. А именно - по программе переселения соотечественников. 

В середине июня "Страна" описывала российский законопроект "О репатриации". Соотечественники, которые будут участвовать в этой программе, получат право беспрепятственного посещения РФ, в том числе в условиях закрытых границ (как это происходит с весны 2020 года и до сегодняшнего дня). 

Новые сроки пребывания в России

Вводится три главных режима пребывания в России.  

1. Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Сейчас 90 дней в течение полугода. То есть период, который не предусматривает оформление разрешительных документов, сокращается в два раза. 

Находясь за границей, гражданин имеет право подать заявление на продление краткосрочного пребывания. Основания:

  • подача документов на долгосрочное пребывание (до ожидания решения), 
  • на похороны члена семьи (не более чем на 30 дней), 
  • для лечения (на весь период),
  • по приглашению, которое смогут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо-гражданин РФ (не более чем на 90 дней). 

2. Долгосрочное пребывание предусматривает пребывание в России свыше 90 дней в году неограниченное количество времени при наличии оснований. Среди них:

  • трудовая деятельность (ее нужно будет оформить специально; как - расскажем далее в материале),
  • быть членом семьи иностранца, который работает в России, 
  • обучение, 
  • убежище, 
  • статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей, 
  • наличие у иностранца близкого родственника - гражданина РФ (родители, супруги, дети),
  • если человек является участником программы переселения соотечественников (или членом семьи участника). 

Помимо наличия оснований, для получения разрешения на долгосрочное пребывание человек должен выполнить три условия:

- иметь аккаунт в государственной информационной системе;
- Единый документ (о нем мы рассказывали выше);
- подписать соглашения о лояльности (о нем пойдет речь далее).

Режим "разрешение на временное проживание" (РВП) отменяется. Долгосрочное пребывание будет его аналогом.

3. Постоянное проживание - это нынешний вид на жительство (ВНЖ). 

Среди новых условий для его получения - приглашение для беседы в комиссию, которая будет принимать решение о выдаче ВНЖ.

Одно из новых оснований получения постоянного проживания - гражданство Украины (без дополнительных условий).

Украинцы, ставшие участниками программы переселения соотечественников (она же - будущая репатриация) освобождаются от сдачи экзамена по русскому языку. 

Соглашение о лояльности

Все граждане, имеющие право на долгосрочное проживание, должны будут подписать соглашение о лояльности.

Своей подписью иностранный гражданин подтверждает, что у него нет неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами.

Обязуется не причинять ущерб интересам Российской Федерации и ее гражданам. А именно, что не будет участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных в России организаций.

Не будет участвовать в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании.

Иностранный гражданин берет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой, если он нарушит любое из условий соглашения документа. 

Новые требования к трудовым мигрантам

Официально работать в России смогут такие категории граждан:

1. Легально находящиеся в России иностранцы, которые состоят в реестре иностранных работников. Работодатель за них должен заплатить налог. 

2. Индивидуальные предприниматели. 

Все они должны записаться в реестр иностранных работников. Надо будет соблюсти все следующие условия:

  • наличие Единого документа,
  • наличие полиса обязательного (бесплатного) или добровольного (платного) медицинского страхования на срок не менее одного года,
  • отсутствие наркотической зависимости, инфекционных болезней или ВИЧ-инфекции. 

Заявление о включении в реестр иностранных работников подается иностранцем в электронной форме, в том числе при нахождении за пределами России.

Те же, кто въезжают в Россию с целью трудовой деятельности, должны подать документы для включения в реестр в течение месяца после въезда в РФ.

Иностранцам, изменившим цель пребывания на рабочую, нужно подать заявление в течение 10 дней.

Территориальный орган проверяет сведения в течение 10 дней и дает ответ. Если гражданин состоит на налоговом учете (имеет ИНН) - в течение 5 дней.

О включении в реестр человека уведомляют в течение 3 рабочих дней после принятия решения.

Иностранные граждане, которые состоят в реестре работников, смогут быть самозанятыми. Отношения они смогут оформить в устной форме с организацией, которая войдет в другой реестр - компаний, которые могут нанимать иностранцев. 

Сроки постановки на миграционный учет

Меняются и правила миграционного учета. Стать на него надо будет в течение 30 дней со дня въезда в РФ (сейчас - в течение 7 дней). 

При этом граждане, которые едут в Россию работать или будут останавливаться в гостинице должны стать на миграционный учет в течении 1 дня.

Для этого надо обращаться в местное отделение МВД. 

Надо будет заполнить объемную анкету с указанием цели визита, адреса пребывания в РФ, профессии, образования, семейного положения. 

Требование подавать заявление об убытии

Все иностранцы, которые уезжают из России, обязаны будут подавать уведомление об убытии. Его надо отправлять в местное МВД, можно в том числе в электронном виде. 

Если человек останавливался в гостинице, администрация отеля обязана не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем убытия, уведомить об этом территориальный орган внутренних дел.

Отметим, что и сейчас в гостиницы РФ не селят иностранцев без миграционной карты или документа о принятии на учет. 

Обязательная дактилоскопия для всех иностранцев

До въезда на территорию Россию гражданин должен будет сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Содействие в этом может осуществляться филиалами органами иностранных дел (консульствами).

Также дактилоскопию и фото может делать погранслужба ФСБ непосредственно на пунктах пропуска.

Отдельно указывается, что гражданин должен пройти эту же процедуру в органах МВД в течение 30 дней после въезда. Она станет обязательной для всех граждан, достигших 6-летнего возраста.

Перечень государств, в отношении которых не будет проводиться дактилоскопия, будет утвержден МИД РФ. 

 

Нежелательные иностранцы 

Законопроектом вводится понятие "контрольный список". Туда будут вноситься иностранные граждане, пребывание в России которых является нежелательным.

В базу запишут также информацию об иностранцах, которые могут создавать угрозу конституционным ценностям РФ.

Решения о нежелательности пребывания (проживания) в России принимается на основе "принципа соразмерности" - с учетом деяний, "которые иностранный гражданин совершил или может совершить, его личность и степень исходящей от него опасности".

Иностранцу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в России, будет ограничен въезд в страну до отмены соответствующего решения. 

Правительство РФ определяет порядок принятия (отмены) такого решения, а также порядок уведомления иностранца о нем.

Что новые правила означают для украинцев?

Законопроект МВД РФ, в котором описаны новые правила, на данный момент имеет статус "обсуждение" на государственном портале. Но с большой вероятностью он будет принят или в этом виде, или близко к тексту. 

В значительной степени документ направлен в том числе на украинских граждан, которые находятся в числе лидеров по трудовой миграции. В свете проекта МВД обращает на себя внимание тот факт, что на днях российские власти открыли въезд в страну - с июля или с сентября - гражданам Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Всем, но не украинцам. 

Для граждан Украины, похоже, Москва решила поставить вопрос ребром. Мол, если хотите жить, работать или даже ездить транзитом через Россию (как это делают люди из "ЛДНР") - получайте гражданство РФ. Для жителей "республик" для этого созданы все условия, для остальных - они появятся скоро после принятия закона о репатриации. 

То есть для граждан и соискателей гражданства - границы все так же будут открыты. Остальным будет после принятия законопроекта сложнее попасть в Россию. Кроме того, сокращается время для пребывания в РФ и ужесточаются условия для его продления.

Существенно увеличиваются контакты мигрантов с МВД. Нивелировать это могут, если реализуют электронную систему обращений и выдачи нужных справок, к чему есть отсылки в законопроекте.

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