9 июля МВД России опубликовало законопроект, в котором описаны новые миграционные правила. Он носит название "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства".
Эти изменения российские власти анонсировали частями на протяжении последнего года. Они собраны в документе, занимающем 167 страниц.
Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля иностранцев на территории страны.
До посещения России иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и делать фото в консульстве. Сразу в день въезда трудовые мигранты и туристы должны стать на миграционный учет. О своем отъезде тоже придется уведомлять МВД.
Период краткосрочного пребывания сокращен в два раза - со 180 до 90 дней в году. Для долгосрочного пребывания придется подписать соглашение о лояльности и получить единый документ иностранца.
Поблажки есть. Они касаются тех иностранных граждан, которые признаны соотечественниками и намерены получать российское гражданство (под этот критерий попадут все украинцы после принятия законопроекта о репатриации).
Полную версию законопроекта мы публикуем в конце материала. По оглавлению читатель сможет найти интересующий его пункт. А ниже мы рассказываем о наиболее принципиальных реформах и новшествах.
Единый документ для иностранца в России
Иностранные граждане, пребывающие в России дольше 90 дней в год, должны будут получить Единый документ, удостоверяющий личность. Срок действия - 10 лет.
Для этого человеку нужно будет обратиться в местное отделение МВД. Сдать отпечатки пальцев, пройти медицинское освидетельствование. Врач должен зафиксировать, что иностранец не наркоман, у него нет ВИЧ или инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Придется оформить полис обязательного медицинского страхования и создать личный кабинет на сайте Госуслуг. Заплатить пошлину (сумма не указывается).
Право въезда в Россию для соискателей гражданства РФ
В законопроекте расширяется перечень граждан, которые имеют право свободного въезда в Россию. Сейчас его имеют граждане РФ и те, у кого есть российский ВНЖ.
К этому списку примкнут соискатели российского гражданства и члены их семей. А именно - по программе переселения соотечественников.
В середине июня "Страна" описывала российский законопроект "О репатриации". Соотечественники, которые будут участвовать в этой программе, получат право беспрепятственного посещения РФ, в том числе в условиях закрытых границ (как это происходит с весны 2020 года и до сегодняшнего дня).
Новые сроки пребывания в России
Вводится три главных режима пребывания в России.
1. Краткосрочное пребывание оформляется на 90 дней в течение одного календарного года. Сейчас 90 дней в течение полугода. То есть период, который не предусматривает оформление разрешительных документов, сокращается в два раза.
Находясь за границей, гражданин имеет право подать заявление на продление краткосрочного пребывания. Основания:
- подача документов на долгосрочное пребывание (до ожидания решения),
- на похороны члена семьи (не более чем на 30 дней),
- для лечения (на весь период),
- по приглашению, которое смогут оформить органы власти, юридическое лицо и физлицо-гражданин РФ (не более чем на 90 дней).
2. Долгосрочное пребывание предусматривает пребывание в России свыше 90 дней в году неограниченное количество времени при наличии оснований. Среди них:
- трудовая деятельность (ее нужно будет оформить специально; как - расскажем далее в материале),
- быть членом семьи иностранца, который работает в России,
- обучение,
- убежище,
- статус инвестора в компании с размером уставного капитала не менее 100 миллионов рублей,
- наличие у иностранца близкого родственника - гражданина РФ (родители, супруги, дети),
- если человек является участником программы переселения соотечественников (или членом семьи участника).
Помимо наличия оснований, для получения разрешения на долгосрочное пребывание человек должен выполнить три условия:
- иметь аккаунт в государственной информационной системе;
- Единый документ (о нем мы рассказывали выше);
- подписать соглашения о лояльности (о нем пойдет речь далее).
Режим "разрешение на временное проживание" (РВП) отменяется. Долгосрочное пребывание будет его аналогом.
3. Постоянное проживание - это нынешний вид на жительство (ВНЖ).
Среди новых условий для его получения - приглашение для беседы в комиссию, которая будет принимать решение о выдаче ВНЖ.
Одно из новых оснований получения постоянного проживания - гражданство Украины (без дополнительных условий).
Украинцы, ставшие участниками программы переселения соотечественников (она же - будущая репатриация) освобождаются от сдачи экзамена по русскому языку.
Соглашение о лояльности
Все граждане, имеющие право на долгосрочное проживание, должны будут подписать соглашение о лояльности.
Своей подписью иностранный гражданин подтверждает, что у него нет неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами.
Обязуется не причинять ущерб интересам Российской Федерации и ее гражданам. А именно, что не будет участвовать в деятельности экстремистских, террористических или других запрещенных в России организаций.
Не будет участвовать в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании.
Иностранный гражданин берет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой, если он нарушит любое из условий соглашения документа.
Новые требования к трудовым мигрантам
Официально работать в России смогут такие категории граждан:
1. Легально находящиеся в России иностранцы, которые состоят в реестре иностранных работников. Работодатель за них должен заплатить налог.
2. Индивидуальные предприниматели.
Все они должны записаться в реестр иностранных работников. Надо будет соблюсти все следующие условия:
- наличие Единого документа,
- наличие полиса обязательного (бесплатного) или добровольного (платного) медицинского страхования на срок не менее одного года,
- отсутствие наркотической зависимости, инфекционных болезней или ВИЧ-инфекции.
Заявление о включении в реестр иностранных работников подается иностранцем в электронной форме, в том числе при нахождении за пределами России.
Те же, кто въезжают в Россию с целью трудовой деятельности, должны подать документы для включения в реестр в течение месяца после въезда в РФ.
Иностранцам, изменившим цель пребывания на рабочую, нужно подать заявление в течение 10 дней.
Территориальный орган проверяет сведения в течение 10 дней и дает ответ. Если гражданин состоит на налоговом учете (имеет ИНН) - в течение 5 дней.
О включении в реестр человека уведомляют в течение 3 рабочих дней после принятия решения.
Иностранные граждане, которые состоят в реестре работников, смогут быть самозанятыми. Отношения они смогут оформить в устной форме с организацией, которая войдет в другой реестр - компаний, которые могут нанимать иностранцев.
Сроки постановки на миграционный учет
Меняются и правила миграционного учета. Стать на него надо будет в течение 30 дней со дня въезда в РФ (сейчас - в течение 7 дней).
При этом граждане, которые едут в Россию работать или будут останавливаться в гостинице должны стать на миграционный учет в течении 1 дня.
Для этого надо обращаться в местное отделение МВД.
Надо будет заполнить объемную анкету с указанием цели визита, адреса пребывания в РФ, профессии, образования, семейного положения.
Требование подавать заявление об убытии
Все иностранцы, которые уезжают из России, обязаны будут подавать уведомление об убытии. Его надо отправлять в местное МВД, можно в том числе в электронном виде.
Если человек останавливался в гостинице, администрация отеля обязана не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем убытия, уведомить об этом территориальный орган внутренних дел.
Отметим, что и сейчас в гостиницы РФ не селят иностранцев без миграционной карты или документа о принятии на учет.
Обязательная дактилоскопия для всех иностранцев
До въезда на территорию Россию гражданин должен будет сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Содействие в этом может осуществляться филиалами органами иностранных дел (консульствами).
Также дактилоскопию и фото может делать погранслужба ФСБ непосредственно на пунктах пропуска.
Отдельно указывается, что гражданин должен пройти эту же процедуру в органах МВД в течение 30 дней после въезда. Она станет обязательной для всех граждан, достигших 6-летнего возраста.
Перечень государств, в отношении которых не будет проводиться дактилоскопия, будет утвержден МИД РФ.
Нежелательные иностранцы
Законопроектом вводится понятие "контрольный список". Туда будут вноситься иностранные граждане, пребывание в России которых является нежелательным.
В базу запишут также информацию об иностранцах, которые могут создавать угрозу конституционным ценностям РФ.
Решения о нежелательности пребывания (проживания) в России принимается на основе "принципа соразмерности" - с учетом деяний, "которые иностранный гражданин совершил или может совершить, его личность и степень исходящей от него опасности".
Иностранцу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания в России, будет ограничен въезд в страну до отмены соответствующего решения.
Правительство РФ определяет порядок принятия (отмены) такого решения, а также порядок уведомления иностранца о нем.
Что новые правила означают для украинцев?
Законопроект МВД РФ, в котором описаны новые правила, на данный момент имеет статус "обсуждение" на государственном портале. Но с большой вероятностью он будет принят или в этом виде, или близко к тексту.
В значительной степени документ направлен в том числе на украинских граждан, которые находятся в числе лидеров по трудовой миграции. В свете проекта МВД обращает на себя внимание тот факт, что на днях российские власти открыли въезд в страну - с июля или с сентября - гражданам Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении. Всем, но не украинцам.
Для граждан Украины, похоже, Москва решила поставить вопрос ребром. Мол, если хотите жить, работать или даже ездить транзитом через Россию (как это делают люди из "ЛДНР") - получайте гражданство РФ. Для жителей "республик" для этого созданы все условия, для остальных - они появятся скоро после принятия закона о репатриации.
То есть для граждан и соискателей гражданства - границы все так же будут открыты. Остальным будет после принятия законопроекта сложнее попасть в Россию. Кроме того, сокращается время для пребывания в РФ и ужесточаются условия для его продления.
Существенно увеличиваются контакты мигрантов с МВД. Нивелировать это могут, если реализуют электронную систему обращений и выдачи нужных справок, к чему есть отсылки в законопроекте.