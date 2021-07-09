МВД России предложило ввести в стране три миграционных режима: краткосрочного, долгосрочного и постоянного пребывания. Одним из условий получения разрешения на долгосрочное пребывание является подписание соглашения о лояльности. Оно предусматривает, что подписывающий документ мигрант, обязуется не участвовать в несанкционированных митингах и в деятельности экстремистских и признанных нежелательными организаций.

Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе обозначено, что путем подписания соглашения о лояльности иностранный гражданин подтверждает свою информированность о правилах (требованиях) въезда, выезда, пребывания (проживания) и привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации, а также об установленных ограничениях и запретах и последствиях их несоблюдения.

Кроме того, своей подписью под соглашением мигрант подтверждает отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами.

Также иностранец "дает обязательство на отказ от совершения действий, причиняющих ущерб интересам Российской Федерации и ее граждан", в том числе:

от участия в деятельности организации, включенной в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, а также иных организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена;

от участия в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании.

"При подписании соглашения о лояльности иностранный гражданин берет на себя обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой, если им будут нарушены условия соглашения о лояльности", - говорится в документе.

Напомним, ранее МВД РФ в ультимативной форме потребовала от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, которые находятся на территории России. Однако Путин продлил период нахождения иностранцев в РФ до конца сентября. "Страна" писала о том, почему Путин отложил депортацию украинцев из России и ждать ли ее осенью.

Также мы сообщали, Россия открывает свои границы трудовым мигрантам, кроме украинцев.