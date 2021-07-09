Во время основных пленарных заседаний Верховной Рады Украины на следующей неделе народные депутаты рассмотрят законопроект о реформе Службы Безопасности Украины, судебную реформу и ряд других законопроектов.

Об этом рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его информации, во вторник парламент рассмотрит следующие законопроекты:

Судебную реформу. Предложения президента к Закону "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" №3711-д

Законопроекты о Высшем совете правосудия. Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия №5068 , законопроект о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия №5069

Налоговые льготы для электротранспорта. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине №3476. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине

Корпоративное управление в госкомпаниях. Законопроект №5593

В среду народные депутаты рассмотрят:

Выполнение плана по сокращению промышленных выбросов, законопроект № 5129

Аграрные расписки, законопроект № 2805-д

В четверг в Верховной Раде рассмотрят:

Реформа СБУ. Законопроект №3196-д

Предложения президента к закону про повторные экзамены для моряков со стажем №3944

Законопроект о Фонде госгарантий фермерских кредитов №3205-2

Законопроекты о посылах из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №4278, 4279

"В пятницу уже которую неделю подряд кочует антиплагиаторский закон №3758", - сообщил Железняк.

Кроме того, на следующей недели Верховная Рада планирует собраться на два внеочередных заседания. На них рассмотрят ряд важных законопроектов: о легализации каннабиса, криминализации контрабанды, реформы оборонки и другие.

Ранее мы писали, что на следующей неделе парламент может рассмотреть рассмотреть предложения Зеленского к заветированному закону о ВККС.