В 2022 году судьбу Украины собираются обсудить на международном уровне в Швейцарии, которая решила стать следующей после Литвы площадкой для проведения конференции по вопросам реформ в Украине. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Швейцария проведет в 2022 году следующую Конференцию по вопросам реформ в Украине. Ряд проектов в Украине реализуется именно при активной поддержке швейцарских партнеров.

Во время визита в Вильнюс обсудил с вице-президентом Игнацио Кассисом подготовку к Конференции и началу новых совместных проектов", - говорится в сообщении.

Напомним, президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский открыли в Вильнюсе Конференцию по реформам в Украине, обратившись к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.

На Международной конференции координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани заявила о необходимости проведения в нашей стране переписи населения.

Также "Страна" писала о том, что в Вильнюсе было принято решение об отказе Украины от закупок электроэнергии Белорусской АЭС.