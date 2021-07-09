Норвежская компания Elire Management Group создает хранилище Судного дня, в котором будут собирать лучшие музыкальные записи в мире. Его планируют построить на архипелаге Шпицберген.

Об этом сообщает Mixmag.

Компания курирует вопросы создания этого хранилища вместе с Международным музыкальным советом. Отобранные композиции планируют хранить в капсулах, которые будут находиться глубоко под землей.

Туда поместят множество записей, включая этническую древнюю музыку, а также произведения известных популярных современных исполнителей и групп.

"Мы хотим сохранить музыку, которая сформировала нас как людей и сформировала наши страны", — объяснил управляющий директор проекта хранилища Люк Дженкинсон.

При этом, по его словам, хранилище будет настолько прочным, что сможет выдержать даже несколько ядерных ударов. Примерный срок хранения записей должен составить одну тысячу лет.

Также Дженкинсон рассказал, что отбирать записи будут эксперты Музыкального совета при этом поддерживая связь с представителями разных стран. По его словам, уже сейчас понятно, что в список войдут композиции группы The Beatles.

Сообщается, что первая часть работы по отбору песен будет сосредоточена на музыке коренных народов мира. После чего совет обратится к современным произведениям. Завершить строительство хранилища собираются уже в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, что Россия и США увеличивают число ядерных боеголовок в состоянии повышенной готовности.

Кроме того, в США заявили об увеличении риска ядерной войны между Россией и Америкой.