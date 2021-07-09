"Страна" выяснила, что происходит с двухлетним мальчиком, которого связал скотчем и изрезал ножом его отчим. История произошла в селе Девладово Софиевского района Днепропетровской области.

Как стало известно "Стране", состояние ребенка тяжелое – он находится в реанимации. В ночь с 8 на 9 июля мальчика Мишу перевезли с Софиевской районной больницы в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Мальчик потерял много крови из-за ножевых ранений в шею и спину.

Состояние двухлетнего Миши "Стране" прокомментировал главврач Днепропетровской областной детской больницы Алексей Власов.

"Состояние ребенка крайне тяжелое и угрожает его жизни. Он находится в отделении реанимации. Мы сейчас проводим ему дообследования: компьютерную томографию, электроэнцефалограмму. Собран консилиум из ведущих специалистов. Все, что нужно для ребенка – делается. И мы буквально от больного не отходим", — рассказал Алексей Власов.

Пока врачи не берутся давать прогнозы о выздоровлении мальчика.

"Больница полностью обеспечила ребенка всем необходимым, он на полном контроле и у губернатора, и у председателя облсовета. Каждые 5 минут звонят руководители разных структур – интересуются состоянием. Помощь со всех сторон. Весь мир объединился вокруг этого ребенка. Но мы, к сожалению, не Боги", — говорит Алексей Власов.

Второму ребенку в семье, семилетней девочке Вике, удалось спастись от отчима. Она разбила окно и сбежала на улицу. Об этом рассказала мать детей одному из криворожских Телеграм-каналов.

"Я услышала звук скотча, когда он их связывал. Он говорил Вике: "Руки давай сюда". А я слышу звук скотча. Она говорит: "Что ты будешь мне делать? Я не дам". А он говорит – "Ничего больно не будет, просто руки дай". Он их связал. Она мне потом рассказала, что он и рот закрывал ей. Рассказала, что просила у него прощения, падала на колени перед ним, говорила: "Не трогай, пожалуйста, нам ничего не делай", – сообщила мать детей.

По словам женщины, отчим забрал у ее дочери телефон.

"Я потом спросила у Вики, говорила ли она код от телефона, - он же как-то разблокировал его. Она говорит: "Да, мамочка, я сказала, потому что он с ножом был в руках", – говорит ее мама.

Также девочка рассказала матери, как отчим издевался над ее младшим братом.

"Она мне рассказала, как он издевался над Мишей. Прямо издевался. Ребенок был связан. Он брал, тыкал ножом и говорил: "Я тебя сейчас спущу в воздухе"… И просто тыкал ножом в него. И спрашивал: "Ты хочешь какой смерти: медленной или быстрой"? Малая это все слышала, видела", – рассказала мать детей.

По какой-то причине отчим дал девочке уйти.

"И он говорит ей: "Я тебя отпускаю, я даю тебе второй шанс на жизнь. Уходи". Она хотела выйти, но не смогла, потому что двери были или закрыты, или что – я так и не поняла. Она спряталась. Говорит: "Я спряталась сперва под кровать, потом я услышала, как Миша плачет"… Она смогла открыть окно – у нас там пластиковые – она выбила решетку и сбежала через соседний двор. Услышала бабушку и полицию. Она подбежала, сказала бабушке, что там Миша плачет, весь в крови. Когда бабушка зашла в дом, он просто стонал. Просто стонал", – рассказала мать детей, которые оказались жертвами домашнего насилия.

Напомним, 7 июля в полиции сообщили, что в селе Девладово Софиевского района Днепропетровской области 28-летний мужчина нанес двухлетнему ребенку ножевые ранения в результате разборок между его матерью и ее экс-сожителем. Малыша в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Вчера полиция Кривого Рога оперативно вычислила и задержала Сергея Федотова, который ранил ребенка.

В подготовке материала участвовала Мирослава Жулинская