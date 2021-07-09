В пятницу, 9 июля, Печерский суд в Киеве, как и предсказывала "Страна", смягчил меру пресечения влиятельному вору в законе Сергею Олейнику, известному по кличке Умка. Безальтернативное содержание в СИЗО заменили на ночной домашний арест.

Об этом сообщает Dетектив-Info.

Следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в распространении преступного воздействия (ч.3 ст.255-1 УК Украины) 48-летнего уроженца Запорожской области Сергея Олейника.

Умку освободили в зале суда, ему назначили домашний арест в период с 22:00 до 07:00.

"Страна" как раз вчера писала о том, что в криминальных кругах ожидали возможного освобождения Олейника из СИЗО. "Есть мнение, что это (арест Умки - Ред.) показуха, которая постепенно сойдет на нет", - сообщал наш источник.

Напомним, 20 мая правоохранители задержали самых влиятельных "воров в законе" в Украине: Умку (Сергея Олейника) и Лашу Свана (Лашу Джачвлиани). Операция проходила под личным руководством министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время обысков у задержанных "воров в законе" обнаружили более 3,2 миллионов долларов преступного "общака", ювелирные изделия и оружие, а также дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами.

Также мы писали о том, что суд 21 мая арестовал на 60 дней без права внесения залога влиятельного "вора в законе" Сергея Олейника.