Компании Pfizer и BioNTech уже в августе могут приступить к испытаниям обновленной версии своей вакцины против Covid-19, которая будет способна защитить от более опасного и высокопереносимого штамма "Дельта". Об этом сообщает CNBC.

Появление новой вакцины Pfizer и BioNTech анонсировали в четверг, 8 июля. В компаниях, ссылаясь на данные, опубликованных Министерством здравоохранения Израиля, констатировали снижение эффективности своих вакцин через шесть месяцев после вакцинации, в то время как штамм "Дельта" становится доминирующим. По мнению специалистов, после вакцинации двумя дозами Pfizer в течение 6-12 месяцев может потребоваться третья доза - бустерная.

"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая "Дельту", в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19", - сообщили в компании и добавили, что первая партия вакцины для испытания уже готова.

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