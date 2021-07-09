В Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в учреждения высшего образования иностранных студентов.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

"С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в учреждения высшего образования. Первый шаг - подключение электронных кабинетов высших учебных заведений в Единой системы", - говорится в сообщении.

Для этого учреждениям высшего образования необходимо до 1 августа предоставить в государственное предприятие "Украинский государственный центр международного образования" следующие документы:

заполненный договор с ГП "УДЦМО" в двух экземплярах;

подтверждающие документы о наличии в учреждения высшего образования лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в установленном порядке;

письмо о назначении ответственного оператора Единой системы в учреждениях высшего образования, который является сотрудником ЗВО (что подтверждается приказом на назначение).

По результатам подключения высших учебных заведений в Единой системе иностранные абитуриенты имеют возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы, по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования являются аккредитованными, в учреждения высшего образования Украины, осуществляющих образовательную деятельность на основании соответствующих лицензий.

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